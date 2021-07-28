Российские волейболисты всухую обыграли Бразилию на Олимпиаде

Мужская сборная России по волейболу всухую обыграла Бразилию в матче третьего тура группового этапа на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 28 июля, и продлилась три сета. Россияне взяли верх со счетом 25:22, 25:20, 25:20. В составе обеих команд самым результативным стал диагональный сборной России Дмитрий Волков, набравший 19 очков.

Победа стала для россиян третьей подряд на Олимпиаде, перед этим они победили США и Аргентину. Команда набрала девять очков и возглавляет турнирную таблицу группы B. В следующей встрече россияне 30 июля сыграют с Францией.

Бразилия — действующий олимпийский чемпион. Сборная России побеждала на Играх 2012 года. Тогда в финале россияне обыграли бразильцев.

По итогам соревновательного дня Олимпиады в Токио россияне завоевали пять медалей. Баскетболисты и пловцы принесли в копилку команды три серебра, а гимнаст Никита Нагорный и дзюдоистка Мадина Таймазова выиграли бронзовые награды.