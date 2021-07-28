Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу в многоборье на Олимпиаде

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую награду в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За выступление на шести снарядах спортсмен набрал 88,031 балла. Победителем стал японец Дайки Хашимото с 88,465 балла. На втором месте расположился китаец Сяо Жотэн — 88,065 балла. Еще один россиянин Артур Далалоян остался на шестом месте с 86,248 балла.

26 июля Нагорный, Далалоян, а также Давид Белявский и Денис Аблязин стали олимпийскими чемпионами в групповом многоборье. Россияне получили от судей 262.500 балла. На втором месте финишировали японцы.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.