Россиянин Нагорный обратился к снявшейся с соревнований на ОИ американке Байлз

Российский гимнаст Никита Нагорный обратился к представляющей США Симоне Байлз, отказавшейся выступать в командном и личном многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам спортсмена, его расстроила сложившаяся ситуация. Он пожелал американке быстрее разобраться со своими проблемами и выразил надежду увидеть ее в следующих соревнованиях на Играх.

Кроме того, Нагорный отметил, что отказ Байлз от выступлений был хорошим шансом для женской сборной России, которым спортсменки воспользовались. Он также высказал предположение, что американка могла почувствовать себя некомфортно из-за отсутствия зрителей.

Байлз снялась с соревнований, прошедших во вторник, 27 июля, после ошибки в опорном прыжке. Американки в итоге завоевали серебряную медаль в командном многоборье. Победительницами стали спортсменки из России.

После соревнований американка заявила, что отошла в сторону, так как ее партнеры по команде хорошо справлялись и без нее. Позже Байлз также отказалась от участия в личном многоборье.