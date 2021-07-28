Американская гимнастка Байлз отказалась выступать в многоборье на Олимпиаде

Американская гимнастка Симона Байлз отказалась выступать в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается в Twitter Федерации спортивной гимнастики США.

В Федерации заявили, что спортсменка не стала участвовать после медицинского обследования. Команда поддержала ее решение. «Ее мужество еще раз показывает, почему она является образцом для подражания для стольких людей», — подчеркнули они.

27 июля Байлз снялась с соревнований в командном многоборье после ошибки в опорном прыжке. Американки в итоге завоевали серебряную медаль в командном многоборье. Победительницами стали спортсменки из России.

Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира