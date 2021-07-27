Лидер сборной США по спортивной гимнастике снялась с командного многоборья

Лидер женской сборной США по спортивной гимнастике Симона Байлс снялась с командного многоборья на Олимпиаде в Токио. Об этом в Twitter сообщает журналистка Моника Альба.

Репортер сослалась на одного из тренеров американской сборной, который заявил, что неудачное выступление на старте соревнований негативно сказалось на психологическом состоянии спортсменки, которая не готова продолжать выступления. Изначально сообщалось, что Байлс получила травму ноги, однако повреждение оказалось несерьезным.

На момент написания новости спортсменки выполнили три упражнения из четырех. Лидирует сборная России, которая имеет в сумме 128,030 балла. У американок, которые идут вторыми, на 0,8 балла меньше. Теперь спортсменкам предстоит посоревноваться в вольных упражнениях, по итогам которых станет известен победитель.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.