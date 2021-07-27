Олимпийский чемпион посоветовал пловчихе Ефимовой «закончить со спортом»

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый посоветовал россиянке Юлии Ефимовой «закончить со спортом». Об этом сообщает РБК.

По его мнению, время пловчихи «уже пришло», и сейчас ей нужно «задумываться о других вещах». Он также высказался о возможности Ефимовой выступить на следующей Олимпиаде.

«Если у Юлии получится подготовиться, буду испытывать глубокое уважение», — заявил Садовый. При этом он отметил, что, с объективной точки зрения, сделать это будет очень сложно.

Ранее во вторник, 27 июля, Ефимова заняла пятое место на дистанции 100 метров брассом в финальном заплыве на Олимпиаде в Токио. Это единственная индивидуальная дисциплина, в которой выступала 29-летняя спортсменка на текущих Играх.

В активе Ефимовой два олимпийских серебра и одна бронза, а также шесть побед на чемпионатах мира. Кроме того, она семь раз становилась чемпионкой Европы.