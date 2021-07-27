В Госдуме раскритиковали уровень организации Олимпиады в Токио

Депутат Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал уровень организации Олимпиады в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Политик пояснил, что не связывает происходящее с предвзятым отношением к российской сборной. «В условиях пандемии невозможно было организовать Игры на высоком уровне. Пандемия накладывает серьезные ограничения и в передвижении, и в размещении», — добавил Лебедев. Он также выразил мнение, что сейчас мир не готов к большим спортивным соревнованиям так как борется с пандемией.

Ранее во вторник, 27 июля, Федерация фехтования России (ФФР) пожаловалась Международному олимпийскому комитету (МОК) на процедуру допинг-тестирования на турнире. Перед этим стало известно, что из-за затянувшейся процедуры сдачи анализов несколько россиянок были вынуждены долгое время не спать.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.