ФФР пожаловалась МОК на процедуру допинг-тестирования на Олимпиаде в Токио

Федерация фехтования России (ФФР) пожаловалась Международному олимпийскому комитету (МОК) на процедуру допинг-тестирования на турнире. Об этом РИА Новости рассказал главный тренер российской сборной Ильгар Мамедов.

Он отметил, что какой-то ответ обязательно последует. «Для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях. Причем касается это не только нашей сборной», — добавил Мамедов.

Ранее во вторник, 27 июля, врач сборной России Александр Буров рассказал о не спавшей сутки саблистке Софье Великой, которая была вынуждена многократно повторять сдачу допинг-теста. Он также упомянул о похожих проблемах у рапиристок Инны Дериглазовой и Ларисы Коробейниковой.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.