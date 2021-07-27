Путин обратился к выигравшему первое за 25 лет золото ОИ в плавании Рылову

Президент России Владимир Путин обратился к пловцу Евгению Рылову, завоевавшему золото на Олимпиаде в Токио. Текст обращения приводится на сайте главы государства.

Путин поздравил спортсмена с победой, а также отметил его силу воли, настрой и профессионализм. «Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта», — заявил президент. Путин также пожелал Рылову новых достижений.

Финальный заплыв на дистанции 100 метров на спине прошел ранее во вторник, 27 июля. Рылов одержал победу с рекордом Европы. Вторым к финишу пришел другой россиянин — Климент Колесников, который уступил победителю 0,02 секунды. Предыдущее золото Игр в плавании было завоевано россиянами в 1996 году.

В копилке российской сборной на данный момент пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовых медали. Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.

