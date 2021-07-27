Марокканский боксер попытался откусить ухо сопернику на Олимпиаде

Марокканский боксер Юнес Баала попытался откусить ухо Дэвиду Ньику из Новой Зеландии во время поединка 1/8 финала олимпийского турнира на Играх в Токио. Об этом сообщает Чемпионат.com.

В одном из эпизодов спортсмен хотел нанести травму оппоненту, но тот увернулся и избежал укуса. В итоге бой завершился со счетом 5:0 в пользу новозеландца, который пробился в 1/4 финала в супертяжелом весе. Баала завершил выступление на турнире. Будут ли применены какие-либо санкции к марокканцу, не уточняется.

В июле 1997 года американский тяжеловес Майк Тайсон в концовке боя с соотечественником Эвандером Холифилдом откусил сопернику часть уха. За свой поступок Тайсон был дисквалифицирован.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.