Хоркина назвала смертельную опасность для выступающих в закрытых боди гимнасток

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина назвала смертельную опасность для немецких гимнасток, решивших выступать на Олимпиаде в Токио в закрытых боди. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Спортсменка вспомнила о двойном сальто в группировке, когда руками необходимо обхватить колени. «Если гимнастка в комбинезоне пойдет на такой элемент и руки соскользнут, убьется же!» — добавила Хоркина.

Она также отметила, что не осуждает решение представительниц Германии. «Мы, профессионалы, смотрим на другое. Если им удобно и есть гарантия, что ничего не соскользнет — ради бога», — заявила спортсменка.

Немки выступили в закрытых комбинезонах в квалификации командного многоборья 25 июля. На этот шаг гимнастки пошли в знак протеста против сексуализации своего вида спорта.

В июле женскую сборную Норвегии наказали за отказ выступать на чемпионате Европы по пляжному гандболу в бикини. Команда была оштрафована на 1,5 тысячи евро.