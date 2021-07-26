Олимпийские гимнастки выступили в полностью закрытых боди вопреки стандартам

Члены олимпийской сборной Германии по гимнастике выступили на соревнованиях в Токио в полностью закрытых костюмах в знак протеста против сексуализации данного вида спорта. Об этом сообщает Insider.

Немецкая гимнастка Сара Восс (Sarah Voss) поделилась снимками в своем Instagram, на которых она позирует со спортсменками Элизабет Зейтц (Elisabeth Seitz), Ким Буй (Kim Bui) и Полин Шефер (Pauline Schaefer). Участницы сборной были одеты в розово-черные облегающие боди до щиколоток, вопреки тому, что для гимнасток стандартным костюмом является купальник с длинными или короткими рукавами.

В материале отмечается, что еще в апреле Федерация Германии заявила о желании спортсменок выступать в более закрытых костюмах. «При выполнении шпагатов и прыжков купальники иногда соскальзывают и обнажают части тела. Поэтому мы разработали новую форму, чтобы каждая девушка чувствовала себя в безопасности во время соревнований и тренировок», — объяснила Восс в одном из интервью.

Одежда, закрывающая ноги, разрешена на международных соревнованиях, но до сих пор ее носили исключительно по религиозным причинам.

В июле норвежских гандболисток наказали за отказ выступать на соревнованиях в бикини. Спортсменки выступили в матче за бронзовые медали чемпионата Европы в спортивных шортах вместо трусов от бикини. По решению дисциплинарного комитета Европейской федерации гандбола (EHF) норвежскую команду оштрафуют на полторы тысячи евро.