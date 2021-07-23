Судья обругала паралимпийскую спортсменку за чересчур короткие шорты

Участница паралимпийской сборной Великобритании пожаловалась на замечания судьи по поводу ее внешнего вида на соревнованиях. Материал публикует Daily Mail.

Спортсменка Оливия Брин (Olivia Breen) с церебральным параличом рассказала, что во время чемпионата по прыжкам в длину в Бедфорде, Англия, к ней подошла женщина из судейского состава и обругала ее спортивную форму. По словам британки, член жюри назвала ее спринтерские шорты Adidas чересчур короткими и неуместными.

После инцидента Брин опубликовала сторис в Instagram, где рассказала о замечании судьи. «У меня нет слов, потому что я носила эти шорты на протяжении многих лет и надеюсь надеть их в Токио. Брифы были сделаны специально для участия в соревнованиях, — пояснила Брин. — Мне стало интересно, были бы такие же претензии к спортсмену-мужчине?»

По информации издания, спортсменка планирует подать официальную жалобу в Британскую спортивную федерацию (UK Athletics). Брин поддержала толкательница ядра Амелия Стриклер (Amelia Strickler). По ее мнению, женщины могут соревноваться в любых костюмах.

В июле норвежских гандболисток наказали за отказ выступать на соревнованиях в бикини. Спортсменки выступили в матче за бронзовые медали чемпионата Европы в спортивных шортах вместо трусов от бикини. По решению дисциплинарного комитета Европейской федерации гандбола (EHF) норвежскую команду оштрафуют на полторы тысячи евро.

