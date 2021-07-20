Женскую сборную Норвегии по пляжному гандболу наказали за отказ играть в бикини на чемпионате Европы, который проходит в Болгарии. Об этом сообщает Daily Mail.

Гандболистки сборной Норвегии нарушили правила об экипировке: спортсменки выступили в матче за бронзовые медали в спортивных шортах вместо трусов от бикини. По решению дисциплинарного комитета Европейской федерации гандбола (EHF) норвежскую команду оштрафуют на полторы тысячи евро.

Перед участием в турнире норвежская сборная обращалась в федерацию и просила разрешить выступления в спортивных шортах. В ответ спортсменки получили предупреждение о возможных санкциях.

В феврале звезды немецкого пляжного волейбола Карла Боргер и Джулия Суде заявили о бойкоте турнира в Катаре, где решили отказаться от стандартной для данного вида экипировки — бикини. Позже выяснилось, что на соревнованиях не будет действовать запрет на купальники.