Звезды пляжного волейбола пошли на бойкот турнира в Катаре из-за запрета бикини

Звезды немецкого пляжного волейбола Карла Боргер и Джулия Суде объявили о решении бойкотировать турнир в Катаре. Об этом сообщает The Guardian.

Спортсменки возмущены запретом бикини в Катаре и отказались от участия в этапе мирового турне. «Мы стремимся заниматься своим делом, но нас лишают возможности делать это в привычной одежде», — заявила Боргер. По ее словам, Катар — единственное место, где спортсменов ограничивают в данном аспекте.

Катар примет матчи турне под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) впервые в истории. Турнир стартует в Дохе в марте. Спортсменки будут вынуждены отказаться от привычных бикини. Катарские власти попросили их выступать в майках и спортивных брюках. В FIVB отметили, что намерены проявить уважение к традициям страны-хозяйки.

Боргер и Суде — серебряные призерки чемпионата мира по пляжному волейболу.