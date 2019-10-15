Дзюба посоревновался с чемпионом мира по волейболу

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба посоревновался с чемпионом мира по пляжному волейболу Олегом Стояновским. Видео появилось на YouTube-канале российской команды.

Спортсмены устроили челендж с волейбольными и футбольными мячами. Они посоревновались в исполнении штрафных ударов, пенальти и выполнили задания с ударом на технику.

13 октября сборная России обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы-2020, набрав 21 очко в группе I. Команда одержала разгромную победу над командой Кипра со счетом 5:0. Дзюба отметился голом на 79-й минуте.

Стояновский 9 сентября в паре с Вячеславом Красильниковым выиграл финал Мирового тура по пляжному волейболу.

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