Дзюба оценил выход сборной России на Евро-2020

Капитан сборной России Артем Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал победу команды над киприотами, обеспечившую россиянам выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

Дзюба назвал победу заслуженной и поблагодарил болельщиков за поддержку. «Потрясающая атмосфера. Будто дома играли. Поздравляю всю страну с выходом на Евро. Это грандиозное событие», — отметил футболист.

Ранее 13 октября сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Кипра. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Дзюба отметился голом на 79-й минуте.

Таким образом, россияне набрали 21 очко в группе I и обеспечили себе выход в финальную стадию Евро-2020.

Следующий матч сборная России проведет 16 ноября. Соперником станет команда Бельгии.

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