Оформивший дубль в матче с Шотландией Дзюба оценил победу сборной России

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба оценил победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Слова футболиста приводит ТАСС.

Он рассказал, что считает проведенный командой первый тайм «не очень», тогда как второй отрезок получился очень хорошим и качественным. «Для нас это очень важная победа, так как Кипр, неожиданно для меня, выиграл», — отметил он.

Дзюба добавил, ощутил непередаваемые ощущения во время исполнения гимна России, который «круче, чем гимн Лиги чемпионов». «Еще бы всю команду заставить петь — вообще было бы круто. Марио [Фернандеса] заставить петь, но он вообще бедный, будет со шпаргалкой», — поиронизировал нападающий.

Встреча прошла ранее 10 октября и завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной России. Сам Дзюба оформил дубль и отдал результативную передачу на Александра Головина.

Лидер группы I, команда Бельгии, набрала 21 очко из 21 возможного и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020. Россияне с 18 баллами занимают второе место, которое также позволяет напрямую попасть на чемпионат Европы.

Следующий матч сборная России проведет 13 октября, соперником станет команда Кипра. Чтобы обеспечить путевку на Евро, команде Станислава Черчесова достаточно сыграть вничью.

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