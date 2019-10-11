Дзюба описал разговор на повышенных тонах в раздевалке сборной России

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что команда провела разговор на повышенных тонах в перерыве матча отборочного турнира чемпионата Европы против Шотландии. Слова форварда приводятся в Twitter-аккаунте Союза европейских футбольных ассоциаций.

По словам Дзюбы, игроки сборной эмоционально обсудили скорость игры, которую они предложили сопернику в первой половине встречи. «Мы не можем себе позволить играть не то, что вальяжно, — не включая максимальные скорости», — отметил форвард. Также он сказал, что сборная Шотландии показала, что собирается играть в оборонительный футбол. По мнению Дзюбы, россиянам следовало больше использовать передачи низом.

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«Как только мы забили, мне кажется, они почувствовали, что мы их сейчас будем добивать. Так и получилось», — подчеркнул капитан сборной России. Дзюба при этом заявил, что Шотландия является крепкой командой.

Матч прошел 10 октября в московских «Лужниках». После первого тайма счет был 0:0, однако во второй половине хозяева отправили в ворота шотландцев четыре безответных мяча. Два из них записал на свой счет Дзюба, также он отдал результативный пас на Александра Головина.

Лидер группы I, команда Бельгии, набрала 21 очко из 21 возможного и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020. Россияне с 18 баллами занимают второе место, которое также позволяет напрямую попасть на чемпионат Европы.

Следующий матч сборная России проведет 13 октября, соперником станет команда Кипра. Чтобы обеспечить путевку на Евро, команде Станислава Черчесова достаточно сыграть вничью.

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