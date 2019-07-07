Россияне впервые выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу

Россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников одержали победу на чемпионате мира по пляжному волейболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Турнир прошел в германском Гамбурге. В финале российский дуэт оказался сильнее немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера. Стояновский и Красильников уступили первый сет, но одержали победу во втором. Победителя выявили в тай-брейке.

Россияне впервые стали чемпионами в данной дисциплине. До этого лучший результат показали Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский — в 2007 году они заняли второе место.

Для Красильникова золото Гамбурга стало второй наградой в рамках мировых первенств. В 2017 он выиграл бронзу, выступая вместе с Никитой Ламиным. Также Красильников — серебряный призер чемпионата Европы.

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