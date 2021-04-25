Украинка из UFC снялась в купальнике на яхте

Украинская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Марина Мороз опубликовала фото в купальнике. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Публикация набрала более 1 600 лайков за два часа. На фото украинка, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), позирует в бикини на яхте. В описании к снимку Мороз обращается к подписчикам, советуя не реагировать на высказывания завистников.

Фото опубликовано @maryna_moroz_ufc

12 марта стало известно, что украинская спортсменка стала продавать откровенные фото на личном сайте. Желающим получить доступ к интимным снимкам подписка обходится в 9,99 долларов в месяц.

29-летняя спортсменка провела 12 боев в MMA, в которых одержала девять побед и потерпела три поражения.