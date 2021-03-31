Украинка из UFC снялась в желтом бикини

Украинская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Марина Мороз опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram спортсменки.

29-летняя Мороз, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), поделилась с подписчиками фотографией в желтом бикини. Публикация набрала более шести тысяч лайков.

Фото опубликовано @maryna_moroz_ufc

12 марта спортсменка объявила, что будет выкладывать эксклюзивный контент на собственной платформе. Желающие увидеть интимные фото Мороз должны будут оформить подписку. После негативной реакции части болельщиков, украинка удалила пост.

Мороз провела 12 боев в MMA, в которых одержала девять побед и потерпела три поражения.