Украинка из UFC снялась в бикини

Украинка Марина Мороз, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

29-летняя Мороз снялась в бикини в бассейне. Она поздравила подписчиков с грядущими новогодними праздниками.

Фото опубликовано @maryna_moroz_ufc

Мороз выступает в UFC с 2015 года. Свой дебютный поединок в рамках промоушена она проводила в Польше. Украинке удалось победить британскую спортсменку Джоан Калдервуд болевым приемом. В UFC Мороз провела семь поединков, потерпев три поражения и одержав четыре победы. Всего в ее активе девять побед при трех поражениях.

24 декабря откровенное фото опубликовала еще одна представительница UFC — Трэйси Кортес. Американка сделала фотографию рядом с рождественской елкой.

13 декабря девушка-боец Bellator Валери Лореда поделилась откровенным фото.