Рестлерша выложила откровенное фото и стала королевой бикини

Канадская рестлерша Челси Грин выложила в Instagram откровенное фото, чем вызвала реакцию у пользователей сети.

Грин попозировала в купальнике цвета хаки, приспустив трусы. В комментариях пользователи восхитились фигурой 29-летней спортсменки, назвав канадку королевой бикини и самой горячей представительницей World Wrestling Entertainment (WWE).

Грин дебютировала в телевизионной программе SmackDown от WWE в ноябре этого года, но сломала запястье и была вынуждена прервать выступления. До этого канадка принимала участие в шоу Tough Enough и NXT. В прошлом году она объявила о помолвке с рестлером Мэттью Кардоной.

19 декабря американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Ханна Голди, известная по прозвищу Королева Спарты, снялась в бикини и вызвала ажиотаж у фанатов. Публикация получила около десяти тысяч лайков.