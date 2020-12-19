Королева Спарты из UFC снялась в бикини

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Ханна Голди снялась в бикини и опубликовала фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

Голди, известная по прозвищу Королева Спарты, снялась на фоне пляжа. За первые два часа после публикации пост набрал более четырех тысяч отметок «нравится».

Фото опубликовано @hannahgoldy

28-летняя Голди известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На ее счету пять побед при единственном поражении. Свой последний поединок она провела в августе 2019-го. Голди уступила Миранде Грэнджер, потерпев первое поражение в карьере.

13 декабря девушка-боец Bellator Валери Лореда поделилась откровенным фото в социальных сетях. Как и Голди, спортсменка известна подобными публикациями.

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