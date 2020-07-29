Девушка-боец MMA покружилась перед камерой в бикини

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Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда сняла видео, где предстала перед фанатами в бикини. Ролик доступен в Twitter-аккаунте спортсменки.

Согласно подписи к ролику, Лореда показала форму при весе в 61 килограмм, покружившись перед камерой. Фанаты в очередной раз отметили внешние данные девушки.

Лореда не впервые публикует в социальных сетях видео или фото откровенного характера. Такое поведение спортсменки вызвало споры в том числе и в профессиональной среде. Мэйси Чиассон, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), раскритиковала коллегу за «стриптиз».