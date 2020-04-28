Девушка-боец ММА удивила фанатов снимком в излишне откровенном купальнике

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда удивила фанатов снимком в купальнике. Публикация доступна в Instagram-аккаунте спортсменки.

Внимание привлекла верхняя часть купальника, которую посчитали излишне откровенной. «Как ты занимаешься единоборствами?» — написал пользователь с ником 7gonzo7. Часть фанатов поддержала его, отреагировав эмодзи с эмоцией удивления. Остальные же выразили восхищение формами спортсменки.

В марте Лореда опубликовала видео с тренировкой в белье. Тогда она столкнулась с осуждением фанатов, посчитавших занятия на улице во время пандемии коронавируса неуместными. Несмотря на реакцию болельщиков, позже Лореда сняла новый похожий ролик.

Американка выступает в Bellator. Всего на счету Лореды десять побед и семь поражений в ММА. В последнем поединке она проиграла соотечественнице Илиме-Лэй Макфарлейн.

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