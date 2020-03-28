Показавшая тренировку в белье боец ММА смирилась с критикой и сняла новое видео

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда, показавшая тренировку в белье, опубликовала новое видео в своем Twitter-аккаунте.

В ролике спортсменка, одетая в спортивный топ и лосины, выполняет танцевальные движения. «Мне начинает это нравиться», — подписала публикацию Лореда, показав, что смирилась с критикой фанатов.

Видео с тренировкой в белье американка опубликовала 27 марта. Тогда она столкнулась с осуждением фанатов, посчитавших занятия на улице во время пандемии коронавируса неуместными. Часть пользователей, наоборот, поддержали Лореду, восхитившись ее физической формой.

На счету Лореды десять побед и семь поражений в смешанных единоборствах. В последнем поединке она проиграла соотечественнице Илиме-Лэй Макфарлейн.

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