Российская пловчиха Ефимова показала тренировку в ванне

@pryanya93 / Instagram

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram видео тренировки в ванне.

На ролике Ефимова выполняет упражнения для ног. «Плавательные практики дома», — подписала видео спортсменка.

Пловчиха присоединилась к челленджу «Оставайся дома», который набрал популярность в связи с распространением коронавируса 23 марта. Тогда она показала в Instagram видео тренировки в нижнем белье.

Ефимова живет и тренируется в США с 2011 года. Она пять раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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