Девушка-боец UFC возмутилась «стриптизом» коллеги

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Мэйси Чиассон возмутилась опубликованным в Twitter видео другой спортсменки — Валерии Лореды, известной по выступлениям в Bellator.

28-летняя американка раскритиковала коллегу за вызывающий, по ее мнению, ролик, где та танцует в зале. «Вы хотите, чтобы именно это было нашим посланием не только будущим лидерам Америки, но и отвратительным мужланам-женоненавистникам? Мы, девушки-бойцы, здесь, чтобы драться? Или радовать мужиков стриптизами?» — написала она.

Валерия Лореда завоевала популярность в социальных сетях, благодаря подобным видео и фото. Спортсменка перешла в MMA в 2018 году. На ее счету две победы в двух поединках. Американка — обладательница черного пояса по тхэквондо.

Чиассон стала известна выступлениями в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). У нее шесть побед при единственном поражении.

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