Фанаты назвали девушку-бойца самой сексуальной в MMA после фото в бикини

Американская боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда выложила в Instagram фотографию в бикини и вызвала восхищение пользователей сети.

Лореда попозировала в купальнике с тигриным принтом и подписала пост словами: «Это глаз тигра». В комментариях фанаты оценили красоту 21-летней спортсменки. «Ты будущая самая горячая чемпионка UFC», «Более потрясающей спортсменки в смешанных единоборствах нет», «Самая сексуальная девушка в MMA», — писали юзеры.

Спортсменка не первый раз делится с подписчиками откровенными снимками. Ее тренировки в белье и фотографии в бикини вызывали осуждение фанатов.

Лореда — обладательница черного пояса по тхэквондо. На ее счету десять побед и семь поражений в смешанных единоборствах. В последнем поединке спортсменка проиграла соотечественнице Илиме-Лэй Макфарлейн.

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