Девушка-боец ММА выложила фото в откровенном купальнике и взволновала фанатов

Девушка-боец смешанного стиля (ММА) Валери Лореда выложила фото в откровенном купальнике и взволновала фанатов. Снимок доступен в ее Instagram-аккаунте.

На фото американка стоит в розовом купальнике спиной к камере. «Идеальная!», «Горячая девушка», «Выглядишь лучше всех в ММА», — написали пользователи сети в комментариях.

10 августа Лореда также опубликовала откровенный снимок в социальных сетях. В тот раз спортсменка поприветствовала фанатов в Майами.

Лореда — обладательница черного пояса по тхэквондо. Она начала выступать по правилам MMA в 2018 году. На ее счету три победы в трех поединках под эгидой Bellator.

Американка завоевала популярность благодаря активности в социальных сетях. Она неоднократно публиковала фото и видео откровенного характера, вызывая неоднозначную реакцию со стороны фанатов и других спортсменов.