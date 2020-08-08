Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала

👊💥 @ValerieLouredaa goes 3️⃣ & 0️⃣ as a pro with a nasty KO win tonight at #Bellator243. pic.twitter.com/Z35Q5HqKvp — BellatorMMA (@BellatorMMA) August 8, 2020

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда одержала победу нокаутом на турнире Bellator 243 над Тарой Графф. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

22-летняя американка нокаутировала соперницу во втором раунде противостояния. После досрочного завершения схватки она станцевала перед камерой.

Лореду неоднократно критиковали за откровенные фото и видео в социальных сетях. На счету спортсменки уже три победы в MMA без единого поражения.