Звезды пляжного волейбола смогут выступить в бикини на турнире в Катаре

Звезды пляжного волейбола смогут выступить в бикини на этапе Мирового тура в Катаре. Об этом сообщает The Washington post.

В регламенте турнира говорится, что ограничений для игроков, желающих носить стандартную игровую одежду во время соревнований, не будет. В Международной федерации волейбола (FIVB) заявили, что консультировались с игроками в январе 2021 года, прежде чем принять решение о проведении турнира. Они посчитали, что женский пляжный волейбол должен оцениваться по спортивным составляющим, а не по одежде.

22 февраля звезды немецкого пляжного волейбола Карла Боргер и Джулия Суде объявили о решении бойкотировать турнир в Катаре из-за того, что спортсменок вынудили отказаться от привычных бикини. Катарские власти попросили их выступать в майках и спортивных брюках. В FIVB отметили, что намерены проявить уважение к традициям страны-хозяйки.

Катар примет матчи турне под эгидой FIVB впервые в истории. Турнир стартует в Дохе в марте.