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В сборной Норвегии по пляжному гандболу объяснили отказ от выступлений в бикини

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Фото: @amalieskram

Президент Федерации гандбола Норвегии Каре Гейр Лио объяснил отказ женской сборной страны от выступлений в бикини. Его слова приводит «Газета.Ru».

Глава организации заявил, что спортсменки из пляжной команды боролись за возможность выступать в форме, которая им удобна. Он выразил надежду, что Международная федерация гандбола вынесет этот вопрос на рассмотрение конгресса организации в ноябре этого года, и изменения произойдут до начала чемпионата мира летом 2022-го.

О наказании для норвежских гандболисток за отказ выступать в бикини стало известно 20 июля. Спортсменки выступили в матче за бронзовые медали чемпионата Европы в спортивных шортах вместо трусов от бикини. По решению дисциплинарного комитета Европейской федерации гандбола (EHF) норвежскую команду оштрафуют на полторы тысячи евро.

Перед участием в турнире норвежская сборная обращалась в федерацию и просила разрешить выступления в спортивных шортах. В ответ спортсменки получили предупреждение о возможных санкциях.


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