В сборной России по пляжному гандболу объяснили причину выступлений в бикини

Вратарь сборной России по пляжному гандболу Анна Верещак объяснила причину выступлений спортсменок в бикини. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Спортсменка заявила, что пляжный гандбол — это зрелищный вид спорта и шоу, поэтому там демонстрируют спортивные формы игроков. Она назвала правильным штраф для сборной Норвегии за отказ играть в бикини, так как они нарушили правила международной федерации. «Да, не все мы имеем модельную фигуру. Ты можешь быть пухленьким, но бегать так, что никто не обратит внимание на фигуру», — добавила Верещак.

О наказании для норвежских гандболисток стало известно 20 июля. Спортсменки выступили в матче за бронзовые медали чемпионата Европы в спортивных шортах вместо трусов от бикини. По решению дисциплинарного комитета Европейской федерации гандбола (EHF) норвежскую команду оштрафуют на полторы тысячи евро.

Перед участием в турнире норвежская сборная обращалась в федерацию и просила разрешить выступления в спортивных шортах. В ответ спортсменки получили предупреждение о возможных санкциях.