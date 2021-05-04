Российская гимнастка показала фото в стиле Ким Кардашьян и вызвала споры в сети

Российская гимнастка Вера Бирюкова выложила в Instagram фотографию в купальнике, чем вызвала споры среди пользователей сети.

Спортсменка попозировала в голубом бикини, посчитав, что ракурс сделал ее похожей на модель и предпринимательницу Ким Кардашьян или певицу Дженнифер Лопес. «А у нас в России страхуют пятые точки или это чисто американские привилегии? От укусов мошек есть страховка?» — задалась вопросом она.

В комментариях к посту мнение пользователей разделилось. Одни посчитали, что Бирюкова находится в идеальной форме и «до излишеств Кардашьян ей еще очень далеко». Другие, напротив, обратили внимание на выделяющиеся ягодицы гимнастки.

Бирюкова завоевала олимпийское золото в составе сборной России по художественной гимнастике в 2016 году. Также на счету спортсменки победа на чемпионате Европы в 2014 году.

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