Гимнастка Утяшева рассказала об опасности тренерской работы в США

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала об опасности тренерской работы в США. Об этом сообщает Forbes.

По словам российской спортсменки, за океаном специалиста легко могут посадить, уволить, либо наложить штрафы. В пример Утяшева привела ситуацию с одной из воспитанниц.

Гимнастка рассказала, что во время мастер-класса в США был объявлен обеденный перерыв, и одна из девочек достала сладкую газированную воду с бургерами. Утяшева вежливо попросила больше этого не делать, объяснив, что газировка с фастфудом вредят здоровью. Девочка пригрозила, что придет с адвокатами, так как тренер запрещает ей есть.

В феврале Ольга Бобровская, жена российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» Сергея Бобровского, назвала плюсы и минусы жизни в США. К положительным сторонам она отнесла большое количество солнечных дней и хороших ресторанов. Среди недостатков супруга вратаря упомянула жару и высокую влажность.