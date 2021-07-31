Гимнастка Байлз раскрыла настоящую причину снятия с Олимпиады

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и 19-кратная чемпионка мира Симона Байлз раскрыла настоящую причину снятия с Олимпиады. Она отказалась выступать в командном многоборье из-за тяжелого психологического состояния и трудностей с ориентаций в пространстве, рассказала спортсменка в Instagram Stories.

Американка призналась, что страдает от потери ориентации в пространстве при выполнении трюков. Синдром, при котором у гимнастов словно перестает работать мышечная память при прыжках, называется twisties или «перекручивания». Байлз рассказала, что во время выполнения трюков она не отличает верх от низа и не понимает, куда и на что приземлится.

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«Я испытывала это чувство раньше. Оно похоже на окаменение, безуспешную попытка синхронизировать свое тело и разум. Возможно, оно появилось из-за стресса, но я не уверена в этом на 100 процентов», — рассказала гимнастка.

Байлз выразила сомнение, что ее подписчики в полной мере осознают, насколько чревато находиться в таком состоянии при выполнении трюков. «Это крайне небезопасно», — подчеркнула 24-летняя девушка.

Гимнастка снялась с соревнований после ошибки в опорном прыжке. В итоге американская команда завоевала серебряную медаль в командном многоборье, а победительницами стали спортсменки из России.