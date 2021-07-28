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Журова оценила отказ гимнастки Байлз выступать в многоборье на Олимпиаде

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Светлана Журова
Светлана Журова
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы Светлана Журова оценила отказ американской гимнастки Симоны Байлз выступать в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Она сообщила «Ленте.ру», что, вероятно, виной всему могут быть психотропные вещества, которые спортсменка принимает с детства.

24-летняя лидер американской сборной Симона Байлз объяснила свое решение отойти в сторону тем, что ее партнерши по команде успешно справлялись и без нее. «Мне не хотелось рисковать медалью ради того, чтобы потешить самолюбие», — заявила девушка.

Байлз снялась с соревнований после ошибки в опорном прыжке. Американки в итоге завоевали серебряную медаль в командном многоборье. Победительницами стали спортсменки из России.

Журова: Виноваты могут быть ментальные проблемы со здоровьем

Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что, вероятно, отказ Байлз от выступления в командном многоборье на Олимпиаде в Токио связан с серьезными проблемами со здоровьем спортсменки.

«Я, конечно, не видела ее диагноза и не могу его обсуждать, но у нее есть определенные терапевтические разрешения. У Байлз есть сложности с детства, которые позволяют ей принимать психотропные препараты. Все это легально и разрешено. Я предполагаю, что в связи с тем, что у нее есть такие разрешения, значит у нее есть большие проблемы со здоровьем. Вероятно, в какой-то момент они с тренером поняли, что медикаментозно не справлялись с тем, что с ней происходило, и решили что она действительно может и сама не справиться, и подвести команду. Возможно, ей необходимо было повысить дозу какого-то препарата, а это уже было за рамками разрешенного терапевтического разрешения», — поделилась Журова.

Политик отметила, что гимнастика — довольно травмоопасный вид спорта, и только врачи и тренеры на месте видят, что происходит со спортсменами. Она оценила этот поступок как правильный, поскольку, по мнению Журовой, «лучше лишний раз не выступить, чем рисковать здоровьем или даже жизнью».

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

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