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Американская гимнастка Байлз объяснила отказ выступать в многоборье на Олимпиаде

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Фото: Mike Blake / Reuters

Американская гимнастка Симона Байлз объяснила свой отказ от выступлений в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

24-летняя лидер американской сборной призналась, что приняла решение «отойти в сторону», увидев успешное выступление партнерш по команде. «Мне не хотелось рисковать медалью ради того, чтобы потешить самолюбие», — заявила она.

Байлз снялась с соревнований после ошибки в опорном прыжке. Американки в итоге завоевали серебряную медаль в командном многоборье. Победительницами стали спортсменки из России.

По итогам соревновательного дня российская команда сохранила четвертую строчку в общем медальном зачете. Сборная США занимает второе место, лидирует Япония.

Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира.

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