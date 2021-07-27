Россия сохранила позиции в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная России сохранила позиции в медальном зачете Олимпийских игр в Токио по итогам очередного соревновательного дня. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российская сборная по-прежнему занимает четвертое место в неофициальном командном зачете. На счету отечественных спортсменов 18 медалей: семь золотых наград, семь серебряных и четыре бронзовые медали.

Сборная России обходит команду Великобритании и уступает Японии, США и Китаю. У лидера медального зачета, японцев, также 18 медалей, десять из которых — высшего достоинства.

27 июля россиянин Владислав Ларин завоевал золотую медаль в соревнованиях по тхэквондо. Также женская сборная России по спортивной гимнастике стала лучшей в командном многоборье. Кроме того, впервые за 25 лет российский спортсмен завоевал золото в плавании. Евгений Рылов одержал победу на дистанции 100 метров на спине.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.