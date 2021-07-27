Россиянин Ларин завоевал золото в тхэквондо на Олимпиаде

Россиянин Владислав Ларин завоевал золотую медаль в тхэквондо на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном поединке в весовой категории свыше 80 килограммов россиянин победил представителя Северной Македонии Деяна Георгиевски. Поединок завершился со счетом 15:9 в пользу спортсмена из России.

В понедельник, 26 июля, золотую медаль Олимпиады в Токио в тхэквондо завоевал россиянин Максим Храмцов. Это первая медаль страны высшего достоинства в данном виде спорта в истории Игр.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.