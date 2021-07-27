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Хоркина отреагировала на историческую победу российских гимнасток на Олимпиаде

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на победу женской сборной России в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Она рассказала, что после соревнований у нее кончился валидол. Хоркина также похвалила спортсменок за то, что они смогли собраться после неудачного выступления на бревне. Кроме того, гимнастка отметила вклад тренерского штаба в успех.

Соревнования прошли ранее во вторник, 27 июля. Россиянки набрали в сумме 169,528 балла и впервые в истории завоевали золотые медали в командном многоборье. На втором месте расположилась команда США, тройку сильнейших замкнула Великобритания.

Сейчас в активе российской команды по семь золотых и серебряных медалей, а также четыре бронзовые награды. Сборная находится на четвертом месте в общем зачете.

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