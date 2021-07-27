Российские гимнастки завоевали золото в командном многоборье на Олимпиаде

Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам четырех упражнений россиянки набрали в сумме 169.528 балла. Российскую команду представляли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Второе место заняла команда США, на третьем месте финишировала сборная Великобритании. Россиянки прежде никогда в истории не побеждали в этом виде программы.

Для сборной России золотая медаль стала шестой на Олимпиаде. Также в активе команды семь серебряных и четыре бронзовые медали.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.