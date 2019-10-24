Невероятный прыжок американской гимнастки поразил фанатов

Американская гимнастка Симона Байлз выполнила прыжок перед началом матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс», чем поразила пользователей сети. Видео появилось в Twitter TokyoOlympics.

Гимнастка стала почетным гостем встречи и должна была выполнить первый бросок. Перед ним она исполнила сальто. В соцсетях назвали прыжок «эффектным и невероятным».

«Потрясающая спортсменка! Она должна завоевать золото на Олимпиаде в Токио», «Кусай локти, Светлана Хоркина!», «Держим кулачки за тебя в Токио», — писали ей.

Счет в финальной серии до четырех побед 1-1. Следующий матч между «Хьюстоном» и «Вашингтоном» состоится позднее 24 октября.

На счету 22-летней Байлз 19 золотых медалей чемпионатов мира. Она четыре раза становилась олимпийской чемпионкой на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

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