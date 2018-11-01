Американка побила рекорд российской чемпионки

Американская гимнастка Симона Байлз установила рекорд по количеству побед в личном многоборье на чемпионатах мира. Она выиграла в четвертый раз в карьере, сообщается в Twitter-аккаунте Олимпийского комитета США.

Байлз 1 ноября победила в многоборье на мировом первенстве, которое проходит в Дохе (Катар). Также она выигрывала в этом виде программы на чемпионатах в 2013, 2014 и 2015 годах. Таким образом, она превзошла достижение россиянки Светланы Хоркиной, которая побеждала в многоборье трижды.

Всего на счету Байлз 12 золотых медалей на чемпионатах мира. Также она четыре раза стала олимпийской чемпионкой на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В сентябре 2016 года хакерская группировка Fancy Bears взломала базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) и опубликовала список спортсменов, которые легально употребляли допинг. В число атлетов с терапевтическим исключением попала и Байлз. Она объяснила это тем, что в детстве ей диагностировали синдром гиперактивности с дефицитом внимания.

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