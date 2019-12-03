Удивительный прыжок американской гимнастки поразил фанатов

Американская гимнастка Симона Байлз в Instagram выложила видео, на котором она прыгает в воду с вышки, чем вызвала реакцию у пользователей соцсетей.

Гимнастка, находясь на отдыхе, выполнила два сальто. Пользователи назвали прыжок «удивительным и невероятным».

Некоторые юзеры порекомендовали ей поменять вид спорта и выступить на Олимпиаде в прыжках в воду. «Жду не дождусь, когда ты исполнишь такой прыжок в Токио», «Я повредил себе шею, пока наблюдал за этим», «Ты суперженщина и можешь выиграть еще олимпийское золото», — писали ей.

На счету 22-летней Байлз 19 золотых медалей чемпионатов мира. Она четыре раза становилась олимпийской чемпионкой на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!