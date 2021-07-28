Хоркина упрекнула судей после завоевания гимнастом Нагорным бронзы Олимпиады

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина упрекнула судей после завоевания Никитой Нагорным бронзы в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По мнению спортсменки, арбитры могли бы быть к россиянину щедрее. Она также отметила, что третье место Нагорного достойно победы. Кроме того, Хоркина похвалила россиянина Артура Далалояна, занявшего в соревнованиях шестое место. Она отметила силу воли спортсмена, который в короткие сроки смог восстановиться после тяжелой травмы.

Индивидуальное многоборье прошло ранее в среду, 28 июля. За выступление на шести снарядах Нагорный набрал 88,031 балла. Победителем стал японец Дайки Хашимото с 88,465 балла. На втором месте расположился китаец Сяо Жотэн — 88,065 балла.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.