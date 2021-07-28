Россияне сохранили позиции в медальном зачете Олимпиады

Сборная России сохранила четвертое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады в Токио по итогам очередного соревновательного дня. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 28 июля, россияне завоевали три серебряные и две бронзовые награды. Поражение в финалах потерпели мужская и женская сборная по баскетболу 3х3, второе место в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем заняли пловцы. На третьем месте личное многоборье завершил Никита Нагорный, бронза также на счету дзюдоистки Мадины Таймазовой.

Таким образом, сейчас в активе сборной России семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. Впереди находятся команды США (11 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых наград), Китая (12, 6, 9) и Японии (13, 4, 5).

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.